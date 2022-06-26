Форвард «Манчестер Юнайтед» обменялся футболками со звездой НБА

Английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд обменялся игровой формой с греческим форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо.

Английский футболист посетил презентацию фильма про путь братьев Адетокунбо в НБА. Рэшфорд встретился с Яннисом Адетокунбо и обменялся со звёздным баскетболистом игровой формой. Стоит отметить, что грек получил от Маркуса футболку английской сборной с автографом.

Напомним, что в прошлом сезоне Маркус Рэшфорд провёл в английском чемпионате в составе «красных дьяволов» 25 поединков, в которых забил четыре гола и сделал два ассиста.