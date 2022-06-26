В «Спортинге» не верят в возвращение Роналду

Спортивный директор «Споринга» Угу Виана сомневается в том, что звёздный форвард Криштиану Роналду вернётся в лиссабонскую команду в это трансферное окно.

Виана сказал Sky Sports, что вряд ли переход 37-летнего португальского футболиста в «Спортинг» в это трансферное окно возможен, так как у Криштиану есть ещё один год по контракту с «Манчестер Юнайтед».

«Он сам выбирает своё будущее. Нужно посмотреть, что он захочет», - добавил спортивный директор «Спортинга».

Напомним, что в прошлом сезоне Криштиану Роналду провёл в АПЛ в составе «красных дьяволов» 30 матчей и отметился 18 забитыми мячами.