Лингард получил предложение от английского клуба

«Вест Хэм» хочет вернуть в свои ряды атакующего полузащитника Джесси Лингарда.

29-летний англичанин по итогам прошедшего сезона покинул «Манчестер Юнайтед». Как стало известно Sky Sports News, Лингард уже получил контрактное предложение от «Вест Хэма», в котором успешно проявил себя в период прошлогодней аренды. Ранее среди претендентов на хавбека также фигурировали итальянские «Ювентус» и «Рома».

Джесси Лингард принял участие в 22 поединках «Манчестер Юнайтед» в минувшем сезоне. На его счету два гола и одна результативная передача. Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость воспитанника «красных дьяволов» в 18 млн евро.