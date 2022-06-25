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«Арсенал» лидирует в борьбе за Рафинью

25 Июня 2022 • 16:27 Комментировать

Лондонский «Арсенал» активно проявляет себя в летнее трансферное окно.

«Канониры» уже подписали вингера Маркиньоса («Сан-Паулу») и полузащитника Фабиу Виейру («Порту»). Также команда продлила контракт с Эдди Нкетиа, чей контракт истекал в июле.

Теперь наставник «Арсенала» Микель Артета хочет видеть в своей команде крайнего нападающего «Лидса» Рафинью. По информации журналиста британского издания The Athletic Дэвида Орнсетина, «пушкари» намерены подписать 25-летнего бразильца в летнее трансферное окно. Отмечается, что лондонский клуб уже перехватил инициативу у «Барселоны», которую пугает высокая стоимость игрока на трансферном рынке.

Ранее мы сообщили о том, что «Барселона» может вернуться к кандидатуре Дембеле, трансфер Рафиньи срывается.

Контракт Рафиньи с «Лидсом» рассчитан до 2024 года. Он перешёл в английский клуб из «Ренна» осенью 2020 года. Трансферная стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.    


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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Арсенал Лондон Апл Рафинья Диас
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