Ареола близок к переходу в «Вест Хэм»

Голкипер «ПСЖ» Альфонс Ареола в скором времени должен завершить свой переход в лондонский «Вест Хэм» на постоянной основе. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, сделка находится на финальной стадии.

Напомним, что Ареоля провёл прошлый сезона за «Вест Хэм» на правах аренды. В английской Премьер-лиге француз выступал в роли сменщика Лукаса Фабьянски, но в Лиге Европы именно Альфонс занимал место в воротах «молотобойцев».

Ареоля является воспитанником «ПСЖ», но за все годы вратарь так и не смог прижиться в команде. Голкипер ранее выступал на правах аренды за такие клубы, как «Вильярреал», «Реал» Мадрид и «Фулхэм».