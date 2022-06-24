Будущее де Лихта будет зависеть от желания самого игрока

Центральный защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт должен определиться, интересно ли ему продолжение карьеры в Турине.

В услугах голландца заинтересован «Челси»: лондонцы контактировали с руководством «старой синьоры» и запросили информацию об условиях потенциального трансфера де Лихта. Как информирует GOAL, «Ювентус» не планирует расставаться с молодым защитником, но ситуация может резко измениться, если сам 22-летний футболист не изъявит желание продлить контракт. Действующее соглашение истекает через два года.

Маттайс де Лихт принял участие в 42 матчах «Ювентуса» в прошедшем сезоне. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 70 млн евро.