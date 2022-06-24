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Филлипс отказал другим клубам ради возможности поработать с Гвардиолой в «Манчестер Сити»

24 Июня 2022 • 20:19 Комментировать

Полузащитник «Лидса» Кэлвин Филлипс решил перейти в «Манчестер Сити».

Ранее английские СМИ сообщили об устной договорённости между клубами об условиях трансфера. Согласно данным инсайдера Фабрицио Романо, сам 26-летний игрок тоже дал согласие на переход. Он отклонил предложения других клубов, чтобы поработать под руководством наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы. Условия личного контракта уже согласованы.

Трансфер футболиста сборной Англии обойдётся «Манчестер Сити» в 58 млн евро, включая бонусы. Для Кэлвина Филлипса этот переход станет первым в профессиональной карьере. Хавбек является воспитанником «павлинов», за первую команду которых провёл 233 матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кэлвин Филлипс
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