«Фламенго» предложил 10 миллионов евро за полузащитника «МЮ»

Бразильский «Фламенго» предложил 10 миллионов евро за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Андреаса Перейру, который отыграл за клуб два сезона на правах аренды. Отметим, что за этот промежуток хавбек забил 7 голов и отдал два ассиста в чемпионате Бразилии.

«Фламенго» уже долгое время пытается выкупить Перейру у «Манчестер Юнайтед». Команда готова расстаться со своим футболистом, но хочет выручить максимум за возможный трансфер.

Перейра в общем и целом отыграл 45 матчей за «Манчестер Юнайтед» в английской Премьер-лиге. Бразильский полузащитник в этих поединках отметился двумя голами и четырьмя ассистами.