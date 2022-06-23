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Защитник лондонского «Арсенала» перебрался в «Бохум»

23 Июня 2022 • 23:46 Комментировать

Оборонец молодежной команды «Арсенала» Жорди Осей-Туту перебрался в немецкий чемпионат - отныне он будет защищать цвета «Бохума». В «Арсенале» Осей-Туту числится с 2017 года, но при этом ни разу не выходил на поле, даже на замену. Чаще всего Осей-Туту выступал в аренде, в том числе и в том же «Бохуме» - в сезоне 2019/2020.

Затем в его карьере были выступления в таких клубах, как валлийский «Кардифф Сити», а также «Ноттингем Форест» и «Ротерхам Юнайтед». В «Бохум» он переходит на правах свободного агента, лондонский «Арсенал» ничего не выручит с его продажи.

В минувшем сезоне «Бохум» занял тринадцатое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бохум Арсенал Лондон Трансферы футбола - лето 2022 Жорди Осей-Туту
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