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Жезус перейдёт в «Арсенал»

23 Июня 2022 • 14:40 Комментировать

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус в ближайшее время может перейти в лондонский «Арсенал».

Журналист Бен Якобс сообщил, что английские клубы достигли устной договоренности по поводу перехода бразильского игрока.

Ранее стало известно о том, что Жезус подпишет трудовой договор с «Арсеналом» на пять лет. Футболист является главной целью для команды в текущее трансферное окно.   

25-летний игрок выступает за «Манчестер Сити» с января 2017 года. В минувшем сезоне он принял участие в 41 встрече, смог забить 13 голов и записать в свой актив 12 результативных передач во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Габриэль Жезус Бен Якобс
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