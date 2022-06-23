Жезус перейдёт в «Арсенал»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус в ближайшее время может перейти в лондонский «Арсенал».

Журналист Бен Якобс сообщил, что английские клубы достигли устной договоренности по поводу перехода бразильского игрока.

Ранее стало известно о том, что Жезус подпишет трудовой договор с «Арсеналом» на пять лет. Футболист является главной целью для команды в текущее трансферное окно.

25-летний игрок выступает за «Манчестер Сити» с января 2017 года. В минувшем сезоне он принял участие в 41 встрече, смог забить 13 голов и записать в свой актив 12 результативных передач во всех турнирах.