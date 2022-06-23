Каррагер опечален уходом Мане из «Ливерпуля»

Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на переход сенегальца Садио Мане в мюнхенскую «Баварию».

«Очень грустная новость для поклонников «Ливерпуля». Уход Садио – большая потеря для команды. Мане нереально полностью заменить. Да, клуб подписал на его место Нуньеса, однако новичку понадобится время на адаптацию.

Садио во многом определял игру «Ливерпуля» в нападении, был ключевым звеном. С ним связано много памятных моментов», - приводит слова Каррагера Sky Sports.

Мане заключил с «Баварией» трехлетнее соглашение. Его трансфер обошелся мюнхенцам в 35 миллионов евро.