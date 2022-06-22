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Стерлинг ещё не решил, где продолжит карьеру

22 Июня 2022 • 23:36 Комментировать

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг пока не определился со своим будущим.

По сведениям BBC, футболист хочет проводить больше времени на поле, поэтому готов рассмотреть вариант с уходом из команды. Пока игрок не заявлял о желании вести переговоры по поводу продления своего контракта.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что «Челси» может выкупить права на нападающего за 60 миллионов евро, но Стерлинг готов перейти в лондонский клуб только в том случае, если главный тренер команды Томас Тухель заверит его в том, что ему будет гарантировано место в стартовом составе. Действующий контракт Стерлинга с «Сити» рассчитан до июня 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Томас Тухель Рахим Стерлинг
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