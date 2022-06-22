Стерлинг ещё не решил, где продолжит карьеру

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг пока не определился со своим будущим.

По сведениям BBC, футболист хочет проводить больше времени на поле, поэтому готов рассмотреть вариант с уходом из команды. Пока игрок не заявлял о желании вести переговоры по поводу продления своего контракта.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что «Челси» может выкупить права на нападающего за 60 миллионов евро, но Стерлинг готов перейти в лондонский клуб только в том случае, если главный тренер команды Томас Тухель заверит его в том, что ему будет гарантировано место в стартовом составе. Действующий контракт Стерлинга с «Сити» рассчитан до июня 2023 года.