«Челси» начал переговоры с Джеймсом о продлении контракта

Лондонский «Челси» начал переговоры со своим защитником Рисом Джеймсом о продлении контракта. Согласно информации от Caught Offside, стороны уже активно обсуждают новое соглашение.

Клуб пока не договорился со своим воспитанником о новом контракте, но ожидается, что соглашение будет скоро достигнуто. «Челси» хочет продлить Джеймса на 5 лет, предложив ему большую зарплату, которая полностью соответствует его вкладу в игру команды.

Напомним, что Джеймсом интересуется мадридский «Реал», но отец футболиста ранее заявил о намерении сына остаться на «Стэмфорд Бридж» на долгие годы.