«Саутгемптон» купил защитника «Бохума»

Защитник «Бохума» Армель Белла-Кочап перешёл в английский «Саутгемптон».

Контракт с футболистом молодежной сборной Германии заключен на четыре года, сообщает официальный сайт английского клуба. Сумма трансфера не уточняется.

В минувшем сезоне Белла-Кочап принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых не смог записать ни одного результативного действия на свой счет. Авторитетный интернет-портал transfermarkt оценивает стоимость молодого футболиста в десять миллионов евро.

«Бохум» по итогам минувшего сезона занял 13-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.