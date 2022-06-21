«Ньюкасл» нашёл себе нового вратаря

Вратарь «Бёрнли» Ник Поуп переходит в «Ньюкасл», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клубам удалось договориться о сумме трансфера, сделка заключена. Голкипер согласовал с «сороками» личный контракт. В ближайшее время он пройдёт медицинское обследование.

В «Ньюкасле» видят в игроке конкурента 33-летнему Мартину Дубравке.

Поуп выступает за «Бёрнли» с 2016 года. За это время страж ворот провёл за «бордовых» 155 матчей во всех турнирах, пропустил 186 мячей и 53 раза оставлял свои ворота сухими. Сайт Transfermarkt оценивает 30-летнего англичанина в 15 млн евро.