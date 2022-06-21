Клопп нашёл «Ливерпулю» усиление в «Интере», цена трансфера - 90 миллионов

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла находится в сфере интересов «Ливерпуля». Как стало известно журналистам Calciomercato, итальянский топ-клуб готов отпустить игрока на «Энфилд», если мерсисайдцы заплатят за него 90 миллионов евро.

«Ливерпуль» не хочет тратить такую большую сумму на переход итальянца и предлагает «нерадзурри» права на полузащитника Наби Кейта. Таким образом «красные» пытаются снизить трансферную стоимость Бареллы.

Инициатором приглашения Николо в «Ливерпуль» является наставник команды Юрген Клопп.

В прошлом сезоне Серии А полузащитник забил три гола и отдал 12 ассистов в 36 встречах.