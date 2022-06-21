Мата рассказал, что нужно «Манчестер Юнайтед» для возвращения на вершину

Испанский вингер Хуан Мата, покинувший «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента, высказался о том, что какие перемены нужны манкунианцам, чтобы вернуться на вершину АПЛ.

«Юнайтед» нужна перезагрузка внутри клуба. Команде нужны лучшие специалисты во всех направлениях. «Манчестер» должен быть лучшим во всех отраслях, как на поле, так и за его пределами. Именно таким я представляю этот клуб», - передает слова испанца The Athletic.

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионата Англии «красные дьяволы» финишировали на шестом месте.

Мата защищал цвета манкунианцев с 2014 года.