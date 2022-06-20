Пике рассказал о своем главном конфузе в «Манчестер Юнайтед»

Защитник Херард Пике достиг всего с «Барселоной», но было время, когда его карьера чуть не закончилась самым нелепым образом. В молодости он играл в составе «Манчестер Юнайтед», но сел на скамейку запасных после эпизода 2007 года, когда оконфузился в матче с «Болтоном». О случившемся рассказал сам Херард, будучи приглашенным на проект The Players' Tribune.

- На самом деле я с большим уважением отношусь к сэру Алексу Фергюсону. Он как отец для меня. И начиналось все хорошо. Я играл в паре с Рио Фердинандом. И вот в ноябре мы поехали играть с «Болтоном»... Пошла подача в нашу штрафную площадь. Я пошел на мяч в полной уверенности. что он будет моим. Но я просто тупо промазал мимо. мяч пролетел над моей головой, попал к Анелька, который и забил гол. Мы проиграли 0:1, и это была моя вина, - рассказал Пике.