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«Эвертон» планирует подписать полузащитника «Тоттенхэма»

20 Июня 2022 • 10:21 Комментировать

Английский опорный полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Гарри Уинкс этим летом может перебраться в «Эвертон».

По информации The Sun, представители ливерпульской команды уже связывались с 26-летним английским футболистом, который был бы не против сменить клубную прописку, так как после подписания Ива Биссума его игровое время в «Тоттенхэме» сократится ещё сильнее. Напомним, что соглашение Уинкса со «шпорами» действует ещё два года.

В прошедшем сезоне Гарри Уинкс провёл в английском чемпионате в составе «Тоттенхэма» 19 поединков, в которых отметился одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Эвертон Гарри Уинкс
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