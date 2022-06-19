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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Абрахам интересен двум клубам АПЛ

19 Июня 2022 • 15:24 Комментировать

Форвард «Ромы» Тэмми Абрахам может перейти в «Манчестер Юнайтед» или лондонский «Арсенал».

По информации Corriere dello Sport, «МЮ» и «Арсенал» пристально следят за английским футболистом. Источник сообщает, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не рассматривает варианты расставания со своим нападающим, который является лучшим бомбардиром команды минувшего розыгрыша Серии А. Отмечается, что и сам футболист не горит желанием покидать итальянский клуб.

24-летний игрок провел 52 встречи, в которых забил 26 голов и записал 5 результативных передач в свой актив во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Тэмми Абрахам
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