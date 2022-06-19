Абрахам интересен двум клубам АПЛ

Форвард «Ромы» Тэмми Абрахам может перейти в «Манчестер Юнайтед» или лондонский «Арсенал».

По информации Corriere dello Sport, «МЮ» и «Арсенал» пристально следят за английским футболистом. Источник сообщает, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не рассматривает варианты расставания со своим нападающим, который является лучшим бомбардиром команды минувшего розыгрыша Серии А. Отмечается, что и сам футболист не горит желанием покидать итальянский клуб.

24-летний игрок провел 52 встречи, в которых забил 26 голов и записал 5 результативных передач в свой актив во всех турнирах.