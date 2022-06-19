Новичок АПЛ может подписать защитника «Ливерпуля»

Недавно вернувшийся в элитный английский дивизион «Ноттингем Форест» может в ближайшее время подписать контракт с защитником «Ливерпуля».

По информации The Mirror, руководители «Ноттингема» планируют договориться с мерсисайдским клубом по поводу аренды 21-летнего валлийского защитника Неко Уильямса. «Ливерпуль» не против отпустить молодого игрока, так как у «лесников» защитник сможет получить игровую практику.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Неко Уильямс на правах аренды выступал за «Фулхэм». В 14 матчах Чемпионшипа валлиец отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами.