Фердинанд расстроился из-за того, что Нуньес перешёл в «Ливерпуль», а не в «МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в своих социальных сетях высказался по поводу перехода уругвайского форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль».

Фердинанд написал, что он внимательно наблюдал за игрой молодого уругвайского форварда в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. Экс-игрок отметил, что ему очень жаль, что контракт с Нуньесом в итоге подписал «Ливерпуль», а не «Манчестер Юнайтед», которому как раз нужен новый классный форвард.

Напомним, что Дарвин Нуньес официально перебрался в мерсисайдскую команду. В прошлом сезоне форвард провёл в португальской лиге 28 матчей, в которых забил 26 голов.