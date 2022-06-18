«Ливерпуль» нашел замену Мане в Испании

«Ливерпуль» заинтересовался игроком мадридского «Реала» Марко Асенсио.

AS отмечает, что нынешним летом полузащитник «королевского клуба» может перебраться на «Энфилд». Источник отмечает, что мерсисайдцы уже работают с окружением игрока по вопросу его трансфера. Острая необходимость в приобретении футболиста плана Асенсио возникла после новостей о возможном уходе сенегальца Садио Мане в «Баварию».

Сам испанец готов уйти только в тот клуб, который предоставит ему игровую практику.

Контракт Марко Асенсио с мадридским «Реалом» истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне 26-летний футболист сыграл за «королевский клуб» 31 матч, в котором отметился 10 голами.