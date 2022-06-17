Эрик Гарсия призывает «Барселону» подписать Бернарду Силву

Центральный защитник «Барселоны» Эрик Гарсия поддержал одну из приоритетных трансферных целей клуба.

Как стало известно в начале месяца, «Барселона» всерьёз заинтересовалась в услугах полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, а Хави Эрнандес обозначил португальца в качестве одной из главных целей на летнее трансферное окно. Сделка, впрочем, кажется маловероятной из-за запросов «Манчестер Сити», которые «Барселоне» будет трудно удовлетворить.

Эрик Гарсия, бывший одноклубник Силвы, высказался о возможном воссоединении с атакующим хавбеком в Каталонии: «В «Барселоне» всегда должны выступать самые лучшие футболисты, и Бернарду Силва – один из таких», – приводит Mundo Deportivo слова защитника.