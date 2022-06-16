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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Опубликовано расписание АПЛ сезона-2022/23

16 Июня 2022 • 14:30 Комментировать

Английская премьер-лига на официальном сайте организации опубликовала расписание сезона-2022/23.

Начало чемпионата стартует 5 августа. Матчем открытия станет противостояние «Кристал Пэлас» и «Арсенала». В первом же туре «Челси» сойдётся с «Эвертоном».

Расписание 1 тура АПЛ сезона-2022/23:

5 августа, пятница

  • «Кристал Пэлас» — «Арсенал»

6 августа, суббота

  • «Фулхэм» — «Ливерпуль»
  • «Борнмут» — «Астон Вилла»
  • «Лидс Юнайтед» — «Вулверхэмптон»
  • «Лестер Сити» — «Брентфорд»
  • «Ньюкасл Юнайтед» — «Ноттингем Форест»
  • «Тоттенхэм Хотспур» — «Саутгемптон»
  • «Эвертон» — «Челси»

7 августа, воскресенье

  • «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд хоув Альбион»
  • «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити».

Полное расписание можно посмотреть на официальном сайте АПЛ, но для пользователей из России он не доступен (чтобы получить доступ к сайту необходимо воспользоваться VPN). Действующим победителем чемпионата является «Манчестер Сити».


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