Опубликовано расписание АПЛ сезона-2022/23

Английская премьер-лига на официальном сайте организации опубликовала расписание сезона-2022/23.
Начало чемпионата стартует 5 августа. Матчем открытия станет противостояние «Кристал Пэлас» и «Арсенала». В первом же туре «Челси» сойдётся с «Эвертоном».
Расписание 1 тура АПЛ сезона-2022/23:
5 августа, пятница
- «Кристал Пэлас» — «Арсенал»
6 августа, суббота
- «Фулхэм» — «Ливерпуль»
- «Борнмут» — «Астон Вилла»
- «Лидс Юнайтед» — «Вулверхэмптон»
- «Лестер Сити» — «Брентфорд»
- «Ньюкасл Юнайтед» — «Ноттингем Форест»
- «Тоттенхэм Хотспур» — «Саутгемптон»
- «Эвертон» — «Челси»
7 августа, воскресенье
- «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд хоув Альбион»
- «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити».
Полное расписание можно посмотреть на официальном сайте АПЛ, но для пользователей из России он не доступен (чтобы получить доступ к сайту необходимо воспользоваться VPN). Действующим победителем чемпионата является «Манчестер Сити».