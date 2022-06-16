Опубликовано расписание АПЛ сезона-2022/23

Английская премьер-лига на официальном сайте организации опубликовала расписание сезона-2022/23.

Начало чемпионата стартует 5 августа. Матчем открытия станет противостояние «Кристал Пэлас» и «Арсенала». В первом же туре «Челси» сойдётся с «Эвертоном».

Расписание 1 тура АПЛ сезона-2022/23:

5 августа, пятница

«Кристал Пэлас» — «Арсенал»

6 августа, суббота

«Фулхэм» — «Ливерпуль»

«Борнмут» — «Астон Вилла»

«Лидс Юнайтед» — «Вулверхэмптон»

«Лестер Сити» — «Брентфорд»

«Ньюкасл Юнайтед» — «Ноттингем Форест»

«Тоттенхэм Хотспур» — «Саутгемптон»

«Эвертон» — «Челси»

7 августа, воскресенье

«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд хоув Альбион»

«Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити».

Полное расписание можно посмотреть на официальном сайте АПЛ, но для пользователей из России он не доступен (чтобы получить доступ к сайту необходимо воспользоваться VPN). Действующим победителем чемпионата является «Манчестер Сити».