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Биссума проходит медосмотр в «Тоттенхэме»

16 Июня 2022 • 12:57 Комментировать

Полузащитник «Брайтона» Ив Биссума, как и ожидалось, в данный момент проходит медицинский осмотр перед завершением своего перехода в лондонский «Тоттенхэм». Об этом информирует итальянский журналист Фабрицио Романо.

Агент Биссума также находится в Лондоне, чтобы согласовать с «Тоттенхэмом» последние детали контракта для своего клиента. Напомним, что сумма сделки за приобретение полузащитника сборной Мали должна составить около 30 миллионов евро.

Официальное представление Биссума в качестве новичка «Тоттенхэма» ожидается в ближайшие дни. Напомним, что Ив должен стать третьим трансфером «шпор» в это окно после Фрейзера Форстера и Ивана Перишича.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Брайтон Ив Биссума
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