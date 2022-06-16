Биссума проходит медосмотр в «Тоттенхэме»

Полузащитник «Брайтона» Ив Биссума, как и ожидалось, в данный момент проходит медицинский осмотр перед завершением своего перехода в лондонский «Тоттенхэм». Об этом информирует итальянский журналист Фабрицио Романо.

Агент Биссума также находится в Лондоне, чтобы согласовать с «Тоттенхэмом» последние детали контракта для своего клиента. Напомним, что сумма сделки за приобретение полузащитника сборной Мали должна составить около 30 миллионов евро.

Официальное представление Биссума в качестве новичка «Тоттенхэма» ожидается в ближайшие дни. Напомним, что Ив должен стать третьим трансфером «шпор» в это окно после Фрейзера Форстера и Ивана Перишича.