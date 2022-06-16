«Челси» хочет подписать голкипера «Саутгемптона»

Руководители лондонского «Челси» хотят подписать молодого валлийского голкипера «Саутгемптона» Эдди Бича.

По информации Football.London, лондонская команда планирует заполучить в свои ряды 18-летнего валлийского вратаря, в услугах которого также заинтересованы ещё несколько топ-клубов английского чемпионата. Сам юный футболист хочет продолжить свою карьеру именно в «Челси», так что переход должен состояться в ближайшее время.

Напомним, что Эдди Бич в прошедшем сезоне провёл в молодёжной команде «Саутгемптона» 20 поединков, в пяти из которых сумел отыграть на ноль.