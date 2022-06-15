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«Ньюкасл» хочет купить Ареола

15 Июня 2022 • 10:52 Комментировать

Голкипер «ПСЖ» Альфонс Ареола стал трансферной целью «Ньюкасла». Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, «сороки» в ближайшее время предпримут попытки по трансферу вратаря парижан.

Ранее лондонский «Вест Хэм» отказался выкупать Ареола, который провёл за команду прошлый сезон на правах аренды. За год до этого Альфонс выступал в аренде за другой лондонский клуб – «Фулхэм».

Напомним, что у «Ньюкасла» пока не получается договориться с «Манчестер Юнайтед» по трансферу Дина Хендерсона. Из-за этого «сороки» начали присматриваться к альтернативным вариантам, среди которых как раз Ареола.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл ПСЖ Альфонс Ареола
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