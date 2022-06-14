Клопп: «Нуньес обладает всеми качествами, которые нам необходимы»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход в свою команду нападающего Дарвина Нуньеса.

22-летний уругваец был приобретён у португальской «Бенфики». Сумма трансфера – 75 млн евро плюс 25 млн в виде бонусов.

«Это по-настоящему великолепная новость, – рассказал Клопп в интервью официальному сайту «Ливерпуля». – Клуб проявил амбициозность и решительность, совершив этот трансфер. Очень рад, что это произошло.

Дарвин – потрясающий игрок: он очень хорош уже сейчас, но у него огромный потенциал стать ещё лучше. Он обладает всеми качествами, которые нам нужны. Дарвин силён и играет без страха. Он очень понравится нашим болельщикам», – заявил главный тренер «Ливерпуля».