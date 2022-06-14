Голкипер «Лацио» интересен «Челси»

Лондонский «Челси» рассматривает возможность подписания голкипера Томаса Стракоши.

27-летний албанец доступен в качестве свободного агента, так как его контракт с «Лацио» подошёл к концу. Согласно сведениям авторитетного трансферного инсайдера Фабрицио Романо, Стракоша может заменить в «Челси» Кепу Аррисабалагу, если тот будет продан этим летом.

Томас Стракоша провёл 31 матч за «Лацио» в прошедшем сезоне во всех турнирах, пропустив 36 голов и 11 раз сыграв «на ноль». Текущая трансферная стоимость стража ворот сборной Албании оценивается порталом Transfermarkt в 7 млн евро.