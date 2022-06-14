Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Голкипер «Лацио» интересен «Челси»

14 Июня 2022 • 20:04 Комментировать

Лондонский «Челси» рассматривает возможность подписания голкипера Томаса Стракоши.

27-летний албанец доступен в качестве свободного агента, так как его контракт с «Лацио» подошёл к концу. Согласно сведениям авторитетного трансферного инсайдера Фабрицио Романо, Стракоша может заменить в «Челси» Кепу Аррисабалагу, если тот будет продан этим летом.

Томас Стракоша провёл 31 матч за «Лацио» в прошедшем сезоне во всех турнирах, пропустив 36 голов и 11 раз сыграв «на ноль». Текущая трансферная стоимость стража ворот сборной Албании оценивается порталом Transfermarkt в 7 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Челси Томас Стракоша Кепа Аррисабалага
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июня
21:45 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Нуньес обладает всеми качествами, которые нам необходимы»
21:32 · Англия. Премьер-лига
Новичок «Ливерпуля» Нуньес – лучший в Европе по одному из бомбардирских показателей
21:12 · Англия. Премьер-лига
Дарвин – о переходе в «Ливерпуль»: «Это честь, быть тут»
20:31 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» подпишет игрока «Баварии»
20:25 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и «Ливерпуль» ещё не согласовали сумму трансфера Мане
20:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» продлил контракт со своим вратарём
20:15 · Англия. Премьер-лига
«Герта» заключила контракт с игроком «Эвертона»
20:04 · Англия. Премьер-лига
Голкипер «Лацио» интересен «Челси»
17:28 · Англия. Чемпионшип
Компани прокомментировал своё новое назначение
16:57 · Англия. Премьер-лига
Матич стал игроком «Ромы» 1
16:19 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» предложила «Челси» обменяться игроками
16:13 · Англия. Премьер-лига
Мартинелли поприветствовал Маркиньоса
15:55 · Англия. Премьер-лига
«Реал» назвал сумму, за которую готов расстаться с Менди 2
15:53 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг отказался продлевать контракт с Погба 2
15:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» ждёт, когда «Манчестер Сити» объявит цену на Стерлинга
Все новости
Рекомендуем