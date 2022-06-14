Спенс хочет уйти в «Тоттенхэм»

Защитник «Мидлсбро» Джед Спенс намерен этим летом перебраться в лондонский «Тоттенхэм». Журналист британского издания The Athletic Дэвид Орнштейн сообщил, что англичанин заявил руководству «Мидлсбро» о своём желании покинуть клуб.

Прошлый сезон молодой Спенс провёл в Чемпионшипе на правах аренды за «Ноттингем Форест», который впервые за долгое время сумел выйти в английскую Премьер-лигу. Своей игрой за «лесников» Спенс привлёк внимание многих топ-клубов.

Ранее Спенс публично заявил, что хочет остаться в «Ноттингем Форрест», но судя по всему, футболист уже поменял своё мнение, так как сейчас он намерен перебраться в «Тоттенхэм».