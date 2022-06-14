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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Спенс хочет уйти в «Тоттенхэм»

14 Июня 2022 • 15:41 Комментировать

Защитник «Мидлсбро» Джед Спенс намерен этим летом перебраться в лондонский «Тоттенхэм». Журналист британского издания The Athletic Дэвид Орнштейн сообщил, что англичанин заявил руководству «Мидлсбро» о своём желании покинуть клуб.

Прошлый сезон молодой Спенс провёл в Чемпионшипе на правах аренды за «Ноттингем Форест», который впервые за долгое время сумел выйти в английскую Премьер-лигу. Своей игрой за «лесников» Спенс привлёк внимание многих топ-клубов.

Ранее Спенс публично заявил, что хочет остаться в «Ноттингем Форрест», но судя по всему, футболист уже поменял своё мнение, так как сейчас он намерен перебраться в «Тоттенхэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Мидлсбро Джед Спенс
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