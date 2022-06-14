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Биссума в четверг пройдёт медосмотр в «Тоттенхэме»

14 Июня 2022 • 14:38 Комментировать

Полузащитник «Брайтона» Ив Биссума в четверг пройдёт медосмотр перед переходом в «Тоттенхэм». Об этом сообщает британское издание Sky Sports. Ранее «шпоры» согласовали с «чайками» трансфер хавбека за 30 миллионов евро. Ранее в услугах футболиста проявлял интерес «Арсенал».

До этого «Тоттенхэм» уже подписал Ивана Перишича и Фрейзера Форстера, который станет сменщиком Уго Льориса в следующем сезоне. Оба футболиста пришли свободными агентами.

Напомним, что руководство «Тоттенхэма» готово вложить 150 миллионов в трансферную кампанию этого лета. При этом команда до сих пор не потратила на рынке ни одного цента.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Брайтон Ив Биссума
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