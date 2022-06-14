«Тоттенхэм» согласовал трансфер полузащитника «Брайтона»

Лондонский «Тоттенхэм» договорился с «Брайтоном» по поводу перехода малийского полузащитника Ива Биссума.

По информации The Times, боссы лондонского клуба уже согласовали с «чайками» трансфер 25-летнего малийского футболиста, который должен на этой неделе пройти медицинский осмотр и подписать с «Тоттенхэмом» полноценное соглашение. Стоит отметить, что за африканского игрока «шпоры» заплатят около 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Ив Биссума провёл в английском чемпионате в составе «Брайтона» 26 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя ассистами.