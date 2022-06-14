Кейн отреагировал на трансферы Холанна и Нуньеса в АПЛ

Центральный нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн отреагировал на приход в АПЛ новых звездных форвардов. Накануне «Ливерпуль» официально объявил о трансфере Дарвина Нуньеса, а «Манчестер Сити» представил Эрлинга Холанна.

«В Англии всегда очень напряженная борьба за «Золотую бутсу», ведь здесь играют лучшие форварды мира. Каждый сезон – тяжелое сражение. Вполне логично, что лучшие игроки стремятся сюда. Нуньес и Холанн не стали исключением. Их переходы помогают мне иметь хороших конкурентов. Это дает мне возможность прогрессировать. Я готов к вызову», - цитирует Гарри Evening Standard.

В прошлом сезоне АПЛ Кейн отметился 17 забитыми мячами в 37 играх.