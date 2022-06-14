«Арсенал» готов выложить круглую сумму за звезду «РБ Лейпцига»

Боссы лондонского «Арсенала» хотят попробовать подписать звёздного французского полузащитника «РБ Лейпцига» Кристофера Нкунку.

По информации издания The Mirror, «канониры» уже давно следят за 24-летним французским футболистом. Нкунку пока не планирует покидать немецкую команду, но «Арсенал» готов выложить за полузащитника около 100 миллионов евро, так что француз и руководители «быков» вполне могут передумать.

Напомним, что в прошедшем сезоне Кристофер Нкунку провёл в немецком чемпионате в составе «РБ Лейпцига» 34 матча, в которых отметился 20 забитыми мячами и 13 ассистами.