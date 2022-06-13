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«Ньюкасл» провёл позитивные переговоры с Экитике

13 Июня 2022 • 13:50 Комментировать

«Ньюкасл» приближается к трансферу талантливого нападающего французского «Реймса» Уго Экитике. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, «сороки» провели позитивные переговоры касательно перехода молодого форварда.

Напомним, что «Ньюкасл» и «Реймс» могли заключить эту сделку ещё зимой, но клубы в последний момент не смогли согласовать бонусы. Сам футболист находился в аэропорту и ждал разрешения от руководства вылететь в Великобританию.

Сообщается, что травма, которую Экитике получил в конце сезона оказалась несерьёзной. В любом случае, «Ньюкасл» решительно намерен закрыть сделку до конца недели.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Реймс Уго Экитике
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