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Тен Хаг поссорился с боссами «Манчестер Юнайтед» из-за провальной сделки

13 Июня 2022 • 12:34 Комментировать

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выразил недовольство действиями руководства манкунианского клуба.

Как сообщает Metro, голландский специалист возмущен провальными переговорами по трансферу нападающего Дарвина Нуньеса, борьбу за которого выиграл «Ливерпуль». Наставник считает, что клуб не приложил максимум усилий, дабы заполучить уругвайца. На этом фоне между сторонами произошел конфликт.

Тен Хаг хотел подписать Нуньеса на замену 37-летнему португальцу Криштиану Роналду. По мнению Эрика, Дарвин был бы отличной заменой опытному португальцу.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Дарвин Нуньес
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