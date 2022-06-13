Экс-тренер Нуньеса рассказал о сильных сторонах форварда

Тренер Леонардо Рамос, который работал с уругвайским форвардом Дарвином Нуньесом в «Пеньяроле», рассказал журналистам о сильных сторонах игрока.

Рамос сказал La Pagina, что Нуньес очень взрывной форвард, который обладает потрясающим голевым чутьем. Тренер отметил, что Дарвин — смесь Кавани и Суареса.

«У Дарвина есть такая же мощь и желание идти до конца, как у Суареса, а ещё ум и атлетичность Кавани, хотя Нуньес точно быстрее Эдинсона», - добавил Рамос.

Напомним, что Дарвин Нуньес в ближайшее время официально станет новичком «Ливерпуля». За 22-летнего уругвайца мерсисайдский клуб заплатит около 80 миллионов евро.