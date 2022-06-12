Защитник «Абердина» близок к переходу в «Ливерпуль»

Ливерпуль близок к подписанию 18-летнего защитника клуба «Абердин» Калвина Рэмзи, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство мерсисайдцев сделало официальное предложение «Абердину» о покупке футболиста, а также практически согласовало с Рэмзи условия личного контракта. Сообщается, что трансфер шотландского защитника может обойтись «Ливерпулю» в 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне Рэмзи провёл за «Абердин» 33 матча, в которых забил один гол и отдал девять результативных передач.