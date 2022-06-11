Роналдиньо назвал свой любимый клуб в АПЛ

Именитый бразильский экс-футболист Роналдиньо в разговоре с журналистами назвал свой любимый клуб в английском чемпионате.

Роналдиньо сказал Mirror, что ему сложно выбрать одну команду, так как ему скорее нравятся отдельно взятые игроки из разных клубов. Бразилец отметил, что всё же ему очень нравится наблюдать за игрой нападающих «Ливерпуля».

Напомним, что в этом сезоне мерсисайдская команда под руководством Юргена Клоппа заняла второе место в АПЛ и уступила в финале Лиги чемпионов мадридскому «Реалу». Зато «Ливерпуль» выиграл Кубок Англии и Кубок лиги.