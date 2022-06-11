«Арсенал» включился в борьбу за подписание лидера «Лацио»

Один из лидеров римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может продолжить свою карьеру в лондонском «Арсенале».

По информации Corriere dello Sport, 27-летний сербский футболист попал в сферу интересов лондонской команды, которая готова выложить за игрока около 50 миллионов евро. Стоит отметить, что в услугах Милинковича-Савича также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». До этого боссы «Лацио» говорили о том, что готовы отпустить серба только за 100 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Сергей Милинкович-Савич провёл в итальянской лиге 37 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и 11 ассистами.