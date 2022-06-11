Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» включился в борьбу за подписание лидера «Лацио»

11 Июня 2022 • 08:28 Комментировать

Один из лидеров римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может продолжить свою карьеру в лондонском «Арсенале».

По информации Corriere dello Sport, 27-летний сербский футболист попал в сферу интересов лондонской команды, которая готова выложить за игрока около 50 миллионов евро. Стоит отметить, что в услугах Милинковича-Савича также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». До этого боссы «Лацио» говорили о том, что готовы отпустить серба только за 100 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Сергей Милинкович-Савич провёл в итальянской лиге 37 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и 11 ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Арсенал Лондон Сергей Милинкович-Савич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Июня
09:25 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Мальме» рассказал о красивом жесте Роналду
08:28 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» включился в борьбу за подписание лидера «Лацио»
08:23 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» повысила цену на де Йонга до 100 млн евро
08:18 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может подписать защитника киевского «Динамо»
10 Июня
23:12 · Англия. Премьер-лига
Роберто Мартинес – о Лукаку: «Я уверен, что решение, которое он примет летом, будет правильным»
22:56 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» стремится подписать нового нападающего
22:10 · Англия. Премьер-лига
Дарвин Нуньес переезжает в Англию 1
19:59 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» отказала «Манчестер Юнайтед» в продаже Френки де Йонга 5
18:23 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявил об уходе Кристенсена
15:57 · Россия. Премьер-лига
Ваноли мог войти в штаб Конте в «Тоттенхэме» эксклюзив
15:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может приобрести Рафинью
15:32 · Англия. Премьер-лига
Дюмфрис может перейти в «Челси»
15:26 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» ведёт переговоры по трансферу Палиньи
14:53 · Англия. Премьер-лига
Джака всё ещё интересен «Роме»
14:26 · Англия. Премьер-лига
Зинченко хочет остаться в «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем