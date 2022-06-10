«Ливерпуль» готов платить полузащитнику «Барселоны» 9 млн евро в год

Руководители «Ливерпуля» не оставляют надежды заполучить в это летнее трансферное окно молодого испанского полузащитника «Барселоны» Гави.

По информации Beteve, каталонский клуб хочет продлить контракт с молодым игроком, но «сине-гранатовые» предлагают контракт с зарплатой лишь в два с половиной миллиона евро в год. Мерсисайдская команда же готова платить 17-летнему испанскому футболисту солидные девять миллионов евро в год. Сам Гави всё же предпочёл бы остаться в «Барселоне».

Напомним, что в прошедшем сезоне Гави провёл в испанской лиге 34 встречи, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью ассистами.