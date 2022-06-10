Защитник «Реала» считает, что Рангнику дали мало времени в «Манчестер Юнайтед»

Австрийский защитник «Реала» Давид Алаба поделился с журналистами своим мнением по поводу совместной работы в сборной Австрии с немецким наставником Ральфом Рангником.

Алаба сказал The Athletic, что Рангник действительно очень хорош, а то, что немецкий специалист делал до этого, было чем-то особенным. Защитник считает, что у тренера было не так уж и много времени в «Манчестер Юнайтед», но сейчас Рангник снова доказывает, что он действительно отлично выполняют свою работу и прекрасно разбирается в футболе.

Напомним, что после ухода из манчестерского клуба Рангник занял пост главного тренера австрийской сборной.