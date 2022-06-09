Назван лучший игрок года в английском футболе

Престижная награда досталась нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху.

Египетский форвард удостоился звания «игрок года в Англии по версии игроков» от ассоциации профессиональных футболистов.

«Это действительно ценная победа, хотя бы потому, что победителя выбирали сами футболисты. Данное признание – доказательство упорного труда и отличное вознаграждение за тяжёлую работу», – прокомментировал свой триумф лидер «Ливерпуля».

29-летний форвард стал автором 31 гола и 16 голевых передач в 51 матче за «Ливерпуль» во всех соревнованиях. В Английской премьер-лиге Салах отличился 23 раза, поделив звание лучшего бомбардира чемпионата с Сон Хынмином.