Месси упустил лидерство в списке лучших ассистентов последних лет

Лионель Месси лишился первой строчки в рейтинге игроков с наибольшим количеством результативных передач в сильнейших европейских лигах.

С начала сезона 2018/19 аргентинский свободный художник из «ПСЖ», ранее выступавший за «Барселону», отметился 57 голевыми передачами в матчах чемпионата – это второй показатель среди всех игроков пяти ведущих европейских лиг. Лидирует в рейтинге атакующий полузащитник «Баварии» Томас Мюллер, ассистировавший 66 раз за тот же период.

Третье место в списке лучших ассистентов делят сразу три футболиста – Джейдон Санчо, Филип Костич и Трент Александер-Арнольд – по 44 результативных паса.