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Хау хочет, чтобы «Ньюкасл» выкупил Таргетта

08 Июня 2022 • 12:54 Комментировать

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау хочет, чтобы его клуб выкупил защитника Мэтта Таргетта на постоянной основе. Напомним, что футболист провёл за «сорок» вторую половину прошлого сезона на правах аренды из бирмингемской «Астон Виллы».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, Хау настаивает на выкупе Таргетта из «Астон Виллы». Главный тренер «вилланов» Стивен Джеррард не нуждается в англичанине, так как зимой на его позицию был куплен Люка Динь из «Эвертона».

Напомним, что Таргетт также ранее выступал за лондонский «Фулхэм», а его родным клубом является «Саутгемптон». В прошлом сезоне Таргетт отметился голом и ассистом за «Астон Виллу» в чемпионате Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эдди Хау Мэтт Таргетт Астон Вилла
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