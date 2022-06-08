Ван Галь считает, что Тимберу не стоит переходить в «Манчестер Юнайтед»

Наставник голландской сборной Луи ван Галь посоветовал молодому защитнику «Аякса» Юрриену Тимберу не переходить в «Манчестер Юнайтед».

Ван Галь сказал журналистам, что Тимбер очень талантлив, так что он вполне способен заиграть в английском чемпионате, но для этого ему необходимо получать стабильную игровую практику. Опытный специалист отметил, что если в манчестерском клубе защитник не будет стабильно играть, то в уходе из «Аякса» не будет никакого смысла.

Напомним, что на подписании 20-летнего голландского защитника настаивает новоиспечённый тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.