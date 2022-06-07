«Наполи» может подписать защитника «Брайтона»

Представители «Наполи» планируют этим летом подписать молодого норвежского защитника «Брайтона» Лео Эстигора.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, неаполитанская команда готова выложить за 22-летнего норвежского футболиста около трёх миллионов евро. «Чайки» планировали выручить чуть больше денег за защитника, но в «Наполи» уверены, что трансфер всё же состоится. Стоит отметить, что за «Брайтон» Эстигор не играл. В прошлом сезоне норвежец на правах аренды выступал за «Дженоа».

В итальянском чемпионате Лео Эстигор в составе генуэзского клуба провёл 15 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.