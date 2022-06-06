«Ювентус» предложит около 15 млн за лучшего игрока Лиги Европы

Туринский «Ювентус» готов приобрести полузащитника франкфуртского «Айнтрахта» Филипа Костича.

Немецкий клуб не хочет отпускать своего лидера, поэтому уже предложил ему продлить контракт. Действующее соглашение Костича с «Айнтрахтом» истекает через год, что открывает перед «Ювентусом» возможность приобрести 29-летнего серба за сумму, не превышающую 15 млн евро, сообщает Calciomercato. Туринский клуб всерьёз нацелен на трансфер.

В прошедшем сезоне Филип Костич отыграл 43 матча за франкфуртцев, записав на свой счёт 7 голов и 15 результативных передач, а также став победителем Лиги Европы и лучшим игроком турнира.