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«Ювентус» предложит около 15 млн за лучшего игрока Лиги Европы

06 Июня 2022 • 23:41 Комментировать

Туринский «Ювентус» готов приобрести полузащитника франкфуртского «Айнтрахта» Филипа Костича.

Немецкий клуб не хочет отпускать своего лидера, поэтому уже предложил ему продлить контракт. Действующее соглашение Костича с «Айнтрахтом» истекает через год, что открывает перед «Ювентусом» возможность приобрести 29-летнего серба за сумму, не превышающую 15 млн евро, сообщает Calciomercato. Туринский клуб всерьёз нацелен на трансфер.

В прошедшем сезоне Филип Костич отыграл 43 матча за франкфуртцев, записав на свой счёт 7 голов и 15 результативных передач, а также став победителем Лиги Европы и лучшим игроком турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Айнтрахт Франкфурт Филип Костич
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