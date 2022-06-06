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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Защитник «Манчестер Юнайтед» может продолжить карьеру в другом клубе АПЛ

06 Июня 2022 • 20:12 Комментировать

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс может перебраться в другой английский коллектив.

В последние несколько сезонов 30-летний англичанин почти не появляется на поле в составе «красных дьяволов» из-за травм. Его контракт с клубом рассчитан ещё на год, однако новый наставник Эрик тен Хаг может одобрить уход Джонса уже этим летом. Согласно информации журналиста Экрема Конура, в подписании оборонца заинтересованы «Лидс», «Саутгемптон» и недавно вернувшийся в Премьер-лигу «Фулхэм».

Фил Джонс принял участие лишь в пяти матчах «Манчестер Юнайтед» в прошедшем сезоне. Он защищает цвета клуба с 2011 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Фулхэм Саутгемптон Манчестер Юнайтед Фил Джонс
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